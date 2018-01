Sochaux allume Amiens, Nantes s'en contente

224

Résultats des matchs de 17 h 30 :

CT

Même s'ils ne sont plus là,Dans une soirée sans grande surprise, Nantes n'a pas trop eu de problème pour se sortir du traquenard de Senlis, grâce au réalisme de Bammou et son tir contré, suivi par une merveille de coup franc ajusté par Rongier directement au fond des filets. Un match plié dès la mi-temps comme il faut. Sala assure les statistiques en fin de match et les joueurs de Ranieri peuvent rentrer satisfaits.Avec plus de rebondissements et quelques moments de doute, Metz a réussi à se débarrasser de Dunkerque avec des buts arrachés du bout du pied, comme il faut le faire en Coupe. La vraie première sensation vient d'un autre pensionnaire de Ligue 1 : à Sochaux Amiens n'est pas encore revenu d' Espagne . Totalement hors du coup, les promus ont laissé l'espace au festival offensif des joueurs de Zeidler. Une démonstration pour présenter la jeunesse des Lionceaux. Et le vrai coup de frisson de ce dimanche soir est en Alsace. Pendant 80 minutes, le petit poucet a tenu, encore et encore, se permettant même de faire peur aux professionnels en contre-attaque. Jusqu'à une tête du divin chauve de l'Aube, seul au point de penalty. Personne ne peut résister à Benjamin Nivet Pendant ce temps, Biesheim se libère de Fleury-Merogis à l'heure de jeu, juste ce qu'il faut pour passer au prochain tour, tandis qu'Épinal réussit à forcer la décision à la dernière minute. Et dans le derby breton entre Vannes et Saint-Brieuc ? Un gardien en feu qui arrête tout, une égalisation sur penalty pendant la prolongation et un tir dans l'espace de N'Depo pendant la séance de tirs au but.Dunkerque 2-4Fleury-Mérogis 0-1Sannois-Saint-Gratien 1-26-0 Amiens Still 1930 0-1USM Senlis 0-4Vannes 1-1 (a.p.) (3-5 TAB)