Sochaux a refusé Luka Modrić

1

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Classique.Après Pastore à Saint-Étienne, Platini Metz et Lucho González à Châteauroux , voici les histoires de Luka Modrić à Sochaux . Dans un entretien donné à, Mehmed Baždarević révèle qu'il avait tenté de recruter le milieu du Real il y a une quinzaine d'années alors qu'il était entraîneur adjoint des Lionceaux. En 2003, Baždarević était alors parti voir jouer le Zrinjski Mostar où Modrić, prêté par le Dinamo Zagreb , cavalait à l'époque : «Malheureusement pour Mesa, le Dinamo avait alors demandé cinq millions d'euros pour lâcher celui qui n'était encore qu'un ado, ce qui aurait constitué à l’époque le transfert le plus cher de l'histoire de Sochaux . La suite est connue : aujourd'hui, Modrić brille à Madrid et l'idole de Bonal s'appelle Florian Martin Plusieurs mondes d’écart.