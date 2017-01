So Foot à Lyon pour voir Muhammad Ali sur grand écran !

0

A l'occasion cette semaine du Festival « Cinéma, Sport et Littérature » à Lyon (26-29 janvier), l’Institut Lumière (rue du premier Film) accueille So Foot à Lyon: livres, magazines collectors, hors-série, DVD, jeux de société… Venez retrouver tout l’esprit So Foot, So Foot Club, Pédale! et Tampon dans le cadre du 2ième « Salon du livre de sport » , tous les jours, en entrée libre.la soirée d’inauguration jeudi avec la projection du mythique documentaire When we were kings, en presence de la médaillée de Rio, Sarah Ourahmoune (jeudi 26, à 19h00).une rencontre exceptionnelle avec Alain Prost, à l’occasion de la projection de Weekend of a champion, de Franck Simon et Roman Polanski (vendredi 27 à 19h) ;l’extraordinaire exposition des photos du Tour de France 1986 de Sebastiao Salgado, dans la galerie cinéma de l'Institut Lumière (3 rue de l’Arbre Sec, Lyon 1er), jusqu’au 16 avril.la projection de Mercenaire, en présence du réalisateur Sacha Wolff et du joueur Laurent Pakihivatau (dimanche 29 à 14h45) ;la projection des Champions d’Hitler, en presence de Benoît Heimermann et du réalisateur Jean-Christophe Rosé (Samedi 28, 10h45).