En kiosque le 2 février

SO FOOT #143

Antoine Griezmann. Troisième du Ballon d’or, chouchou des médias et du public, objet publicitaire et marketing… En 2016, Antoine Griezmann a changé de dimension. Pourquoi, comment et jusqu’où?

Les 5 jours qui ont changé le destin de Griezmann. De sa détection à l’Atletico Madrid.

+ ENTRETIENS

Gérard Lopez. Rencontre avec le boss du LOSC qui a fait fortune, entre autres, en mettant des billes dans Skype.

Marcelo Gallardo. Entretien tactique bien joufflu avec le coach à succès de River Plate.

Howard Webb. L'ex-arbitre revient sur son enfance dans l’Angleterre industrielle anti-Thatcher.