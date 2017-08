Sneijder et Balotelli dans le groupe contre Guingamp

Depuis son arrivée sur la Côte d’Azur le 7 août dernier, tout le monde attendait de savoir quand Wesley Sneijder pourrait mouiller son nouveau maillot.Le suspense vient de prendre fin, puisque le groupe des dix-huit Niçois retenus par Lucien Favre pour la réception de Guingamp demain soir vient d'être dévoilée, et que le Néerlandais en fait partie. Autre bonne surprise, Mario Balotelli sera également dans le coin.Sneijder, Balo et les Aiglons auront une mission très simple : éviter une troisième défaite d'affilée en Ligue 1 et remporter enfin un point.Et peut-être même trois, qui sait.