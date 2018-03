Smertin et les drapeaux arc-en-ciel

1

NB

La Russie est plus connue pour sa vodka, son caviar et son Kremlin que pour sa tolérance envers les homosexuels et sa conscience antiraciste.À trois mois de la Coupe du Monde, Alexeï Smertin, nommé inspecteur en charge du racisme en vue du Mondial a comme rude mission de changer cette image aux yeux du monde. L'ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux a fait savoir àque les allégations de racisme et d'homophobie en Russie n'étaient «» et que les homosexuels et minorités se sentiraient tout à fait en sécurité pendant la Coupe du monde. «Fin janvier, le compte Twitter du Spartak Moscou avait qualifié ses joueurs noirs de "chocolat" et la Russie a fait passer en 2013 une loi interdisant la promotion de l'homosexualité. Rien de très alarmant en somme.