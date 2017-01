Sky Sports et le faux compte Twitter d'Aberdeen

0

SkySports, sahte Aberdeen FC hesabının "Türk orta saha Yerdas Selzavon" diye duyurduğu transfer anonsunu haberleştirdi. pic.twitter.com/LgxCOUEIfv — Tribun Dergi (@tribundergi) 7 janvier 2017

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et un stage de plus qui ne se transformera pas en CDI.Hier, la très sérieuse chaîne sportive anglaise, Sky Sports, a révélé que les Écossais d' Aberdeen s'étaient trouvés un nouveau milieu de terrain : le Turc Yerdäs Selzavön.Seul souci, que ce soit sur Google ou Wikipedia, aucune information n'est disponible sur ce fameux Yerdäs. Logique, puisque la source sur laquelle s'est appuyé le média britannique est en fait un compte parodique d' Aberdeen FC . En Écosse, «» est une insulte courante signifiant «» (Avon étant une marque de cosmétique anglaise qui se vend au porte à porte).Visiblement non initié à l'argot écossais, le journaliste de Sky est tombé en plein dans le panneau. Ce qui n'a pas manqué de bien faire rire les internautes sur les réseaux sociaux.Toujours vérifier ses sources.