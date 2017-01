Six montres de luxe volées lors de la cérémonie The Best

Ce lundi, Cristiano Ronaldo est apparu tout sourire au moment de recevoir le trophée The Best - Joueur de la FIFA. Mais le plus heureux ce soir-là, c'était sûrement le filou qui a fait main basse sur six montres Hublot, d'une valeur de 10 000 livres chacune (environ 11 700 euros).Un accord publicitaire entre la FIFA et l'horloger suisse prévoyait que ces montres soient portées par le vainqueur de chaque trophée au moment de la remise du prix. Sauf qu'à quelques minutes du début de la cérémonie, elles ont mystérieusement disparu, obligeant Hublot à trouver dans l'urgence des remplaçantes. Une enquête vient d'être ouverte par la police suisse pour faire toute la lumière sur cette affaire.Et si le coupable était Michael Madar