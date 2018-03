Six mois de prison ferme pour El Ghanassy (Nantes)

64

NB

Mercredi, l'ailier belge du FC Nantes Yassine El Ghanassy a été condamné à six mois de prison ferme par le tribunal de police de Bruges, en Belgique, pour un excès de vitesse datant de juillet 2016. L'ailier de 27 ans avait été flashé à 57km/h au lieu des 50 autorisés alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis et avais omis de payer l'amende à laquelle il avait été condamné à l'époque.C'est la quinzième fois de sa vie que l'international belge (2 sélections) est condamné par la justice pour des faits similaires. En plus de sa peine de prison, il devra aussi assumer deux ans de suspension de permis supplémentaires et une amende de 6150 euros.Contacté par, le principal intéressé, qui a affirmé vouloir aller en appel de la décision, a montré des remords très relatifs : «(jeudi, ndlr).Un conseil, Yassine : laisse ton avocat s'occuper de la plaidoirie.