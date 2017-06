Six inculpés dans l'affaire du drame de Hillsborough

La tragédie de Hillsborough a eu lieu il y a plus de vingt huit ans, mais la justice ne lâche pas le dossier.Ainsi, la justice britannique vient d'inculper six personnes dont quatre policiers qui s'occupaient de la sécurité ce jour là. Pour rappel, le 15 avril 1989, en pleine demi-finale de Coupe d' Angleterre entre Liverpool et Nottingham Forest au stade de Hillsborough à Sheffield, un mouvement de foule a provoqué la mort de 96 personnes, alors que des centaines de supporters en retard se précipitaient pour entrer dans le stade à temps. Ces inculpations font suite aux conclusions d'un jury qui, l'année dernière, avec jugé que des policiers étaient responsables du drame en n'ayant pas respecté les consignes de sécurité. David Duckenfield, l'officier de police chargé de la sécurité ce jour là, est donc inculpé pour «» Dans son rapport, le parquet explique : «Mieux vaut tard que jamais.