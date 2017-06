Six inculpations pour le drame d'Hillsborough

Plus long que l'affaire du petit Grégory, l'enquête de la tragédie d'Hillsborough.Le 15 avril 1989, lors de la demi-finale de FA Cup entre Notthingham Forest et Liverpool , un mouvement de foule avait provoqué la mort de 96 supporters des. Six personnes soupçonnées de porter une part de responsabilité dans le drame du stade de Hillsborough ont été inculpées ce mercredi.Parmi elles figurent quatre anciens policiers dont l'ancien commissaire David Duckenfield, accusé de 95 homicides involontaires; pour des raisons légales, l'ancien commissaire n'a pu être accusé pour la 96e victime, décédée quatre ans après les faits.Justice.