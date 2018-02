Six feet Ünder

Débarqué sans faire de bruit du côté de Rome cet été, le Turc Cengiz Ünder s’est fait sa place à l’ombre au sein de l'effectif de la Louve. Avant de plonger dans la lumière en ce début d'année, pour remettre un grain de folie dans le jeu parfois trop sage que proposent les louveteaux de Di Francesco.

206

Udinese AS Rome Serie A Diffusion sur

Ünder The Radar

Le nouveau chouchou de Di Francesco

Par Adrien Candau

Tous propos issus du Guardian et de la Gazzetta dello Sport.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À vingt ans, Cengiz Ünder n'est pas encore du genre à se focaliser sur les détails qui fâchent. Comme la barrière de la langue, qui l'empêche de communiquer avec ses coéquipiers lors de son arrivée à Rome. Transféré à la mi-juillet 2017, leturc ne se prend pas trop la tête lors de son arrivée à Trigoria. Et fonce directement prendre une photo avec Francesco Totti : «» Six mois plus tard, le gamin est encore loin de slamer dans la langue de Dante , mais vient de claquer une passe décisive et trois buts lors de ses deux derniers matchs de Serie A. Pas mal, pour un type débarqué avec un statut de parfait inconnu en Italie Transféré pour treize millions d'euros à la Roma cet été, son patronyme ne fait pas alors pas frémir grand monde dans la Botte. Tout le contraire de la popularité dont il jouit dans sa patrie natale, où sa carrière suit un chemin doré. Repéré gamin par le club formateur de l'Altınordu FC, il fait ses débuts en division 2 a à peine dix-sept piges. Deux ans plus tard, le voilà déjà transféré à l'İstanbul Başakşehir, le club qui monte au sein du football turc . Suffisant pour engendrer une vraieau pays, où son pied gauche soyeux, sa conduite de balle et son joli minois lui valent d'être parfois surnommé le Dybala turc. Il faut dire que le jeune homme a le sens du timing, alors que la Turquie , plombée par une sélection sur le déclin et la déchéance d'un Arda Turan hors sujet depuis plusieurs saisons, se cherche de nouvelles idoles.Avec Başakşehir, le jeune Ünder ne déçoit pas. Il plante sept buts en Süper Lig et accroche avec les siens la seconde place du championnat. Il fait également ses débuts en équipe nationale, avec laquelle il a aujourd'hui déjà inscrit trois buts en sept sélections. Ünder a pourtant la bonne idée de garder la tête froide et évite l'enflammade, ses entraîneurs successifs louant notamment sa bonne volonté dans le repli défensif. Un goût de l'effort que revendique d'ailleurs le principal intéressé : «» De quoi lui valoir les compliments du sélectionneur turc, Mircea Lucescu , qui savoure aujourd'hui l'éclosion du joueur dans la capitale italienne : «La Serie A et la Roma, un championnat et un club qu'Ünder explique avoir choisi car il était convaincu qu'il y aurait l'opportunité de développer son talent. Convoité par de nombreuses écuries anglaises lors du mercato d'été 2017, Cengiz montre qu'il en a décidément dans la caboche en optant pour la Roma, un club qui veut construire l'après-Totti en s'appuyant sur de nouvelles têtes. «(le nouveau directeur sportif de la Louve, ndlr)» Les débuts d'Ünder à Rome sont pourtant logiquement assez confidentiels, notamment à cause de sa rupture brutale avec sa Turquie natale : «Le môme s'accroche et profite des blessures de ses concurrents sur les ailes, El Shaarawy et Perotti, pour ambiancer une Roma en manque d'inspiration offensive depuis la nouvelle année. Face au Hellas Vérone , pour le compte de la 23journée, il expédie une galette dans les filets adverses au bout de 48 secondes . Avant de planter à deux reprises face à Benevento la semaine suivante. De quoi rendre à Eusebio Di Francesco la confiance qu'il a placée en lui. Un Di Francesco qui semble d'ailleurs en pincer sincèrement pour le jeune ailier, qu'il surnomme affectueusement. Un blase qui fait référence au prénom de son poulain, Cengiz, qui se prononce en réalité Genghís. Comme le conquérant mongol qui a mis une bonne partie du monde à sa botte. Ünder, lui, se contentera sans doute déjà de mettre l' Italie à sa botte. Histoire de définitivement donner tort aux sceptiques : «