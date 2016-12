Six ans et cinq jours

Le procès des deux ultras parisiens d’Auteuil, accusés d’avoir donné des coups mortels à Yann Lorence, supporter de Boulogne et surnommé « Nounours » par ses amis, s'est refermé hier soir. Dans une atmosphère très tendue, où les tacles entre les parties étaient nombreux, la cour a finalement rendu son verdict mercredi soir. Laissant un goût amer à la famille de la victime.

321

Tension et incompréhension

« Ce n’est pas moi qui l’ai fini »

Le plan Leproux

« Ne prenez pas la cour pour des imbéciles »

Youtube

Marmottes et honneur

Orelsan, tortues et fiasco

Par Robin Richardot, à la cour d'assises de Paris

» En allant chercher sa convocation comme témoin au Palais de justice de Paris, Marouane, supporter parisien de la tribune Auteuil, ne s’attendait pas à être accueilli par une trentaine de mecs de Boulogne. C’est pourtant ce qu’il s’est passé jeudi matin et c’est pour cela que Marouane ne s’est pas présenté à la barre lundi, craignant pour son intégrité physique. Si les policiers sont rapidement intervenus, cet épisode, en guise d’ouverture du procès, montre bien qu’on met les pieds dans une affaire où l’on ne va pas forcément parler fair-play et beauté du sport.Dans le box des accusés, deux hommes : Jérémi Banh et Romain Lafon, tous deux encartés au sein du virage Auteuil au moment des faits. «» C’est comme ça que l’ex-compagne de Jérémi Banh le décrit. Interrogé jeudi après-midi par le président de la cour et son léger accent du Sud, l’accusé reconnaît avoir découvert l’ambiance du Parc des Princes en 1993. Même s’il ne s’est abonné que tardivement en 2007, à cause de son rôle de père de famille : «» À partir de là, suivre le PSG devient «» pour lui. Une drogue tellement forte qu’il oublie, à l’été 2016, qu’il lui est interdit de s’approcher du Parc et se pointe à la présentation d’ Unai Emery et d’ Hatem Ben Arfa . «» , assure-t-il. Ancien membre des apprentis orphelins d’Auteuil puis des Authentiks, Jérémi voulait avant tout soutenir la bande à Kombouaré. «[Boulogne]» , poursuit-il. Maryvonne Caillibotte, l’avocate générale, fronce les sourcils. Visiblement pas fan de foot, ce concept de supporter a l’air un peu de la dépasser.Mais elle n’est pas la seule. L’air totalement perdu, la mère de l’accusé se présente face à la cour. Avec une toute petite voix, elle répond aux premières questions posées selon la procédure. Vient alors le moment fatidique du «» Embêté de voir la mère répondre «» , le président est bien obligé de lui faire remarquer «» Une fois la mémoire revenue, elle parle d’un «» , tandis que sa compagne enceinte évoque «» , tout en rejetant l’idée d’un homme belliqueux, après que le président lui a expliqué le sens de ce mot.Ces témoignages étaient finalement bien calmes comparés à la tempête qui agite soudain l’audience. La défense voudrait montrer une vidéo des bagarres qui est sur une clé USB, mais l’avocate générale ne veut rien savoir. «» , balance-t-elle, assurant que la clé USB en question est un document extérieur, qui ne fait pas partie de la procédure. «» , peste Jacqueline Lafont, avocate de Romain Lafon, l'autre accusé présent dans le box. Toute une histoire pour une vidéo qui est sur Youtube donc. Ou plutôt «» , comme tout le monde le dit dans la salle. Une fois le calme revenu, Pascal, membre des renseignements généraux, peut commenter les premières images à disposition. Avec un style chasse et pêche dans un premier temps, parlant d’individus qui convergent «» et qui s’écartent «» , tout en rappelant que la caméra qui aurait été la plus utile ce soir-là ne fonctionnait évidemment pas. Manque de pot.» , reconnaît Jérémi Banh. C’était surtout un grand bazar, rendant l’enquête «» , comme l’indique Pascal. «» , indique le membre des RG. Au bout de cet immense, on retrouve alors Jérémi Banh, qui reconnaît être présent sur les lieux de l’agression, grâce à son blouson avec deux bandes fluorescentes sur les épaules. Puis viennent les photos du lieu de l’agression. Une marre de sang s’étale sur le bord du trottoir. Si les supporters étaient en modece 28 février, le temps de quelques secondes, les gars d’Auteuil ont préféré se la jouer. Les premières vidéos sont peu intéressantes. «» , commente le président, sur une vidéo où l’on voit un feu multicolore se faire martyriser par les supporters. Mais vient la vidéo la plus importante, celle proposée par la défense et publiée sur Youtube. Pendant que les images défilent, la partie civile rappelle les lieux. «» , tacle Maryvonne Caillibotte. Pendant ce temps, le président s’interroge : «» De son côté, la défense semble très excitée. «» , souffle alors l’avocate générale à la fin de ses questions. «» s'emporte immédiatement Vincent Nioré, l’avocat de Jérémi Banh, qui s’embrouille même avec le président. «» , s’impatiente ce dernier. Martin Méchin, l'un des deux avocats de Romain Lafon, prend ensuite la parole, mais pour une question qui a déjà été posée. «» , déplore à nouveau l’avocate générale. «» , rétorque l’avocat de la défense.Si M. Banh est visible sur la vidéo, l’histoire de M. Lafon est racontée par des policiers anonymes entendus par visio-conférence, puis par les trois témoins policiers, venus témoigner lundi après-midi. Tous reconnaissent que Romain Lafon était bien connu de leurs services et était une sorte de leader chez les supporters. S’il s’agit d’un supporter «» , le premier témoin assure de sa voix d’alien trafiquée que «» Sa réaction lors de la suspension de la séance ne viendra pas dire le contraire. «» , s’insurge-t-il dans sa barbe, avant que son père ne soit obligé de le calmer. De l’autre côté de la salle, Vincent Nioré et Paul Le Fèvre plaisantent avec la dessinatrice présente. «» , se moque gentiment MNioré face à son confrère chauve.Le sort de Romain Lafon se joue donc essentiellement lundi après-midi. L’agent K. se remémore avec précision la soirée du 28 février 2010. «» , indique le policier. Malheureusement, il ne reconnaîtra aucun autre agresseur. «» , raconte-t-il. Un de ses collègues révèle ensuite qu’en réalité, il y a eu une deuxième agression ce soir-là. Un policier s’est lui aussi retrouvé au sol et s’est fait sauter dessus, terminant avec la mâchoire cassée. Quelque chose que la défense apprend manifestement. «» , répond tout de suite l’avocate générale qui n’en manque décidément pas une. Romain Lafon est donc interpellé dans la soirée, à cause de son attitude étrange et de ses mimes de sauts à pieds joints. «» , lui aurait demandé un policier. Ce à quoi l’intéressé aurait répondu : «» Mais un autre agent de police révèle que Romain Lafon l’aurait bousculé alors qu’il portait secours à Yann Lorence, tout en criant «» Puis, ayant reconnu le policier et la victime, il se serait finalement inquiété pour Yann : «» Car à ce moment, Yann Lorence est déjà au sol et bien mal en point. Même l’accusé reconnaît que «» , tandis que Marouane, entendu finalement par visio-conférence, se rappelle «» et assure que le saut sur la tête a été «» .Appelé à témoigner à la barre vendredi après-midi, Robin Leproux, président du Paris Saint-Germain au moment des événements, a assuré être «» . Vêtu d’un costard bleu impeccable et bras croisés dans le dos, l’homme d’affaires est revenu sur les décisions qu’il a prises après la mort de Yann Lorence, menant au fameux plan éponyme qui a conduit à la dissolution des associations de supporters ultras au Parc des Princes. S’il assure avoir «» , il a reconnu la spécificité du PSG , seul club où les supporters se battaient entre eux. Même s’il fait bien la différence entre les ultras venus pour supporter et les ultras violents. «» , confie-t-il. C’est donc après les événements tragiques du 28 février 2010 que Robin Leproux a mis en place son plan et a décidé de suspendre les abonnements des ultras et de procéder à un placement aléatoire au Parc, convaincu «» sinon. «"on va te faire la peau"» L’ancien président du PSG quittera très rapidement le palais de justice, escorté par deux gendarmes. Mais aucun ultra ne lui veut du mal ce soir-là.Entendu dès le début du procès, Jérémi Banh est de retour à la barre mardi matin. Dans son dos, sa mère et sa compagne semblent inquiètes. Peut-être parce qu’elles comprennent que son discours est, à l’image de ce procès, très confus et assez contradictoire. Visible sur les photos, Jérémi Banh reconnaît s’être approché du lieu de l’agression par «» . En revanche, l’homme d’origine asiatique nie formellement avoir donné des coups de pied à la victime. Et c’est en effet la version qu’il avait tenue lors de sa première journée en garde à vue. Après une nuit sans sommeil où il a longtemps fait tourner ses méninges, il reconnaît lors de sa deuxième audition avoir donné deux ou trois coups au niveau des jambes. «» , confie-t-il, tout en assurant qu’il voulait tout faire «» . Une logique qui dépasse le président de la cour, d’autant plus que l’accusé a maintenu à plusieurs reprises regretter ses gestes, avant de se rétracter et de tout nier. Une chose alors ne peut pas mentir : la vidéo prise depuis les tribunes ce soir-là. Mais même si celle-ci a déjà été visionnée trois fois depuis le début du procès, les deux camps ne sont toujours pas d’accord sur les faits.Sur la vidéo, on voit M. Banh arriver tranquillement au niveau des grilles du Parc (1'20). Il se baisse et lance quelque chose en direction du regroupement où Yann Lorence se fait lyncher (1'36). «» , explique-t-il. Mais il assure aussi qu’il ne s’est pas baissé pour ramasser quelque chose à lancer. Jérémi n’est donc pas seulement supporter du PSG , il est aussi magicien et fait apparaître des projectiles dans sa main, semble penser les parties civiles. Des déclarations qui ont le don de faire monter le ton dans la salle, à tel point que MNioré, l’avocat de Jérémi Banh, se rapproche de son client comme pour le protéger. «» , glisse l’avocate générale. Celle-ci poursuit, mais semble de plus en plus désarçonnée par les propos contradictoires de l’accusé. «» , finit-elle par lâcher. De plus, un geste de l'accusé reste totalement inexplicable. Après avoir lancé un projectile, le supporter parisien se retourne vers les siens dans la tribune Auteuil et lève les bras, comme pour célébrer son action (1'44). D’autant plus inexplicable que M. Banh assure «» . «» , souffle l’avocate générale. MNioré explose : «Le président rétablit le calme et, à la demande des parties, une vidéo d’une garde à vue est visionnée. Problème, il manque le son. Durant la suspension de la séance, un technicien regarde ce qui ne fonctionne pas. Pour tester l’appareil, il diffuse alors un documentaire animalier. Transformée en classe de SVT, la cour d’assises écoute religieusement les cris de marmottes et de castors qui résonnent. Mais à la reprise, aucun son ne sort de la bouche de M. Banh. Alors, après s’être rendu compte que c’est en fait la vidéo qui ne fonctionne pas, la cour veut se racheter en montrant une autre garde à vue. Cette fois, il y a du son, mais les images sont totalement saccadées. MPaul Le Fèvre se rend à l’évidence : «» On a visiblement du mal avec les vidéos à la cour d’assises de Paris.Les caméras du métro parisien, elles, fonctionnaient bien lors des bagarres survenues entre supporters du PSG et ceux de Malmö, en 2015. Parmi eux, Romain Lafon (qui purge deux ans de prison à cause de cet incident) se reconnaît, cagoule noire sur la tête. Mais la journée qui intéresse est celle du 28 février 2010, qu’il raconte de manière très calme, sans langue de bois et sûr de lui, avec un brin d’insolence. «» Manque de pot, les supporters phocéens envoient un message pour déclarer forfait. De la bagarre, Romain Lafon va pourtant en avoir en arrivant au niveau du Parc vers 18 heures, où les mecs d’Auteuil se chauffent déjà avec les CRS. L’accusé prétend alors avoir joué les pacificateurs, calmant ainsi ses compères parisiens et les forces de l’ordre «» concernant le gaz lacrymogène. Il va même apprendre la politesse à un jeune qui continue de jeter des projectiles sur les CRS, en lui mettant une droite en toute décontraction. «» S’il ne cache pas avoir sorti sa ceinture pour se défendre et avoir mimé des gestes, il assure qu’il ne s’est pas vanté de ce qu’il a fait. «» , assure-t-il. Car Romain a un vrai code d’honneur. «» , insiste-t-il, tout en expliquant au président qui lui reproche de toujours le couper : «L’accusé commence alors à se chauffer lors des questions posées par l’avocat des parties civiles. «» , est obligé de prévenir MPaul Le Fèvre. Celui-ci ne se laisse pas perturber et continue en présentant des photos de l’accusé lors de la soirée. Des pièces dont n’ont pas connaissance les avocats du camp adverse. «» , tacle encore et toujours l’avocate générale. «» , renchérit Paul Le Fèvre. Les débats s’enveniment encore plus, et Romain Lafon ne se calme que pour regarder droit dans les yeux la famille de la victime et leur assurer qu’il n’accepte pas «» . Il affirme encore une fois qu’il n’a rien fait et que la faute revient aux jeunes générations turbulentes. «» , déclare-t-il. Avant de faire une petite révélation : «» Entre-temps, le président continue à distribuer les cartons jaunes quand plus personne ne s’écoute. «» , regrette l’avocate générale. Avant la plaidoirie de la partie civile, en plus du meilleur ami de Yann écouté la veille, l’émotion monte d’un cran quand la mère et la demi-sœur de la victime veulent adresser quelques mots à la cour. «» , parvient à peine à articuler la demi-sœur, regagnant sa place en pleurs.Tous les témoins ont été entendus, toutes les photos analysées, place aux grands discours. C’est la partie civile qui a l’honneur d’engager. «» La couleur est annoncée. Et Paul Le Fèvre ne manque pas de mots pour désigner les deux accusés : «» , «» , «» , unesortie tout droit ded’Orelsan. «» , poursuit-il. La journée se termine et les deux accusés peuvent aller se coucher avec les étiquettes de «» et de «» collées par la partie civile. Mais ils avaient intérêt à être bien réveillés le lendemain, avant de prendre la deuxième salve de l’avocate générale, pour le dernier jour du procès. «» , reconnaît-elle avant d’attaquer. «» , résume-t-elle, avant de requérir six ans d’emprisonnement pour les deux accusés. Pendant ce temps, un inconscient dans le public regarde avec un peu trop d'insistance Romain Lafon, qui lui fait clairement comprendre qu'il s'adonne à des activités intimes avec sa maman. Un mime fort bien réussi.» La défense de MNioré pour Jérémi Banh commence ainsi. L’avocat parle avec de plus en plus de véhémence, prenant même à témoin Yann Lorence ( «» ). Vincent Nioré critique surtout les nombreuses gardes à vue de son client, qui n’étaient pas en règle, assurant que son client s’est auto-incriminé après «» et faisant appel à la science et à l’ADN qui n’a jamais montré la culpabilité de son client. «» , conclut-il. Du côté des avocats de Romain Lafon, on plaide aussi l’acquittement. «» , attaque fort Martin Méchin, présentant son client comme «» de cette soirée du 28 février, à cause de cette erreur judiciaire. Critiquant «» , MMéchin relève les incohérences, les contradictions dans le dossier, mais surtout l’absence presque totale de preuves. «» , illustre-t-il. Jacqueline Lafont va dans le même sens que son confrère. «» Si elle a reconnu que son client avait «» , elle en est venue à réfuter l’idée même que quelqu’un ait sauté à pieds joints sur la tête de la victime ce soir-là, tout en rappelant l’enfance difficile de son client. «» , a-t-elle conclu. Les derniers mots reviennent aux deux accusés, qui plaident toujours leur innocence, tout en présentant à nouveau leurs sincères condoléances à la famille. Pendant ce temps, la sœur de Yann quitte la salle en pleurs, à nouveau.Finalement, elle sortira de ce procès déçue et écœurée, comme sa famille. Après quatre heures et quinze minutes de délibération, la sonnerie annonce que la cour est prête à rendre son verdict. Sauf l’avocate générale, qui n’est pas encore là. Donc tout le monde re-rentre. De nouvelles minutes qui semblent très longues pour la mère et la demi-sœur de Yann Lorence, qui s’embrassent pour se donner du courage. Dans la salle, il y a maintenant plus de gendarmes que de public, pour éviter tout débordement, au moment de l’annonce du verdict. Et celui-ci arrive. Jérémi Banh est condamné à trois ans de prison ferme et deux ans avec sursis. Sa compagne est inconsolable. De son côté, Romain Lafon est acquitté. Sa mère s’évanouit. «» , hurle l’accusé en se levant d’un bond. Sa manière à lui de dire qu’il s’inquiète pour sa maman. Celle-ci se relève et répète, comme pour se convaincre, «» Pas très loin de là, des chants commencent à monter dans les travées du Parc des Princes. Ce sont les chants des ultras qui s'échauffent avant le match contre Angers. Six ans après cette tragédie, ils sont enfin de retour au Parc. Où plus rien ne sera jamais comme avant.