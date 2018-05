Six ans de prison requis contre Vincenzo Iaquinta

1

Champion du monde et affilié à la 'Ndrangheta.C'est le cas de figure de Vincenzo Iaquinta , actuellement aux prises avec la justice. L'ancien attaquant de la Juventus, champion du monde en 2006 avec la, a vu les magistrats du district anti-mafia de Bologne requérir six ans de réclusion à son encontre dans le cadre du procès Aemilia.Iaquinta fait partie des 147 personnes mises en cause dans le plus grand procès jamais ouvert contre l'organisation mafieuse calabraise dans le nord de l'Italie. L'ancien footballeur serait lié à des crimes «» avec l'aspect mafieux comme motif aggravant. Son père, Giuseppe Iaquinta, est lui aussi mis en cause et encourt jusqu'à 19 ans de réclusion pour son affiliation à la 'Ndrangheta.Une famille en or.