Sirigu pourrait se refaire à Anderlecht

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après la signature du feu follet Adrien Trebel ce week-end, les Mauves veulent frapper un autre grand coup... mais pas pour longtemps.Toujours propriété du PSG Salvatore Sirigu est prêté depuis le début de la saison au FC Séville où il y joue les seconds rôles. Ce qui, quand on a 30 ans, est souvent assez mauvais signe. C'est là qu'intervient le club de la capitale belge, qui pourrait lui ouvrir une porte de sortie : un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison, le temps de terminer la formation de Mile Svilar , 17 ans et déjà deux fois demi-finaliste de la Youth League.Depuis le départ de Silvio Proto pour Ostende en début de saison, les Bruxellois n'ont pas réussi à lui trouver de remplaçant stable. Sirigu pourrait donc passer de rebut à bâton de chaise. Mais un bâton de chaise quatre fois champion de France , ce qui pourrait bien aider Anderlecht à rester dans la course au titre. Une raison suffisante pour débourser une partie du salaire de Salvatore, qui tourne autour de 3,5 millions d'euros par an ? Affaire à suivre.Le temps de jeu, le seul temps qui pourrait motiver un individu normalement constitué à quitter l'Andalousie pour la Belgique en plein mois de janvier ?