Sirigu file vers le Torino

Habitué à être dans l'ombre de Buffon ces dernières années, Sirigu part vivre à Turin.Selon Salvatore Sirigu est attendu lundi à Turin pour passer sa visite médicale afin de s'engager avec le Torino. Le gardien de but du PSG, prêté au FC Séville et à Osasuna cette saison, aurait résilié son contrat avec le club parisien et arriverait libre.L'Italien prendrait la place de Joe Hart , le gardien de Manchester City prêté cette saison dans le club dirigé par Siniša Mihajlović. Si la transaction se confirme, l'ancien remplaçant de Buffon en sélection retrouverait la Serie A six ans après son départ de Palerme.Le retour au pays un an avant la Coupe du monde, un objectif partagé avec un autre ancien meilleur gardien de Ligue 1.