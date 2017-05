Sirigu doublure de Neuer ?

343

AA

Et si passer du PSG Osasuna était une progression ? Puisque Salvatore Sirigu est dans le viseur du Bayern Munich , la réponse est oui.Le journalannonce en effet que l'Italien est pisté par le Bayern . Pas pour succéder à Neuer évidemment, mais pour être sa doublure. Le gardien transalpin, prêté par le PSG , a disputé onze matchs de championnat depuis son arrivée en janvier chez, et est loin d'être satisfait de sa situation chez une lanterne rouge quasiment condamné à la relégation. Frustration logique, d'autant plus que l'ancien de Palerme a passé les six mois les plus difficiles de sa carrière à Séville entre août et janvier, avec uniquement trois matchs joués.Le PSG , sûrement ravi de l'intérêt du Bayern , pourrait enfin se débarrasser du portier rital.