Sirigu devrait retourner au PSG

Si tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème de gardien au PSG , tout le monde est également capable de dire que Salvatore Sirigu réalise la pire saison de sa carrière. Et lorsque l'agent du portier italien parle de son retour dans la capitale française, on tremble.Prêté en Espagne Osasuna ) cette saison, Sirigu n'a pas réussi à s'imposer. Et au vu de la situation de Trapp et d'Areola, l'agent du joueur de 30 ans, Carlo Pallavacino, y voit une ouverture : «Faire revenir un joueur présent dans «» selon, pas sûr que les Parisiens soient chauds.