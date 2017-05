Sirigu a choisi le Torino

AH

Salvatorino.De retour de prêt d'Osasuna, Salvatore Sirigu ne compte pas faire de vieux os au PSG, où son avenir est bouché. Le portier italien devrait rentrer au pays et rejoindre le Torino, qui le courtise depuis quelques semaines. Suite au départ de Joe Hart , le Toro n'a plus de portier numéro un et la situation de Sirigu tombe à pic. En fin de contrat en juin 2017, il devrait arriver sans indemnité de transfert même si les dirigeants italiens ont prévu de rencontrer ceux du PSG pour clore l'affaire. D'après, Sirigu aurait signé un contrat de 4 ans avec un salaire annuel de 1,5 millions d'euros, plus quelques bonus.Un nouveau départ Salvateur pour Sirigu.