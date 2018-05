Sir Alex Ferguson opéré à la suite d'une hémorragie cérébrale

700

Sending my love and best wishes to sir Alex ???? — Luke Shaw (@LukeShaw23) 5 mai 2018

MB

Grosse alerte.Selon plusieurs médias anglais dont Sky Sports, le, le, et le Sir Alex Ferguson a été transporté à l'hôpital dans la matinée de samedi alors qu'une ambulance a été appelée à son domicile. L'ancien entraîneur légendaire de Manchester United a été admis au Salford Royal Hospital, où il a été plongé dans un coma thérapeutique.Dans un communiqué, Manchester United a confirmé que Ferguson a été opéré samedi «» et précise que l'intervention médicale s'est bien déroulée. L'ancien manager écossais, âgé de 76 ans, est désormais en soins intensifs.Plus tôt dans la journée, Darren Ferguson, son fils, ne s'était pas rendu au match de son équipe, les Doncaster Rovers, à la suite d'un «» selon les dirigeants. Sir Alex Ferguson a été vu pour la dernière fois en public à Old Trafford lors de la victoire de Manchester United face à Arsenal (2-1), dimanche dernier.Fergie Time.