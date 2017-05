Sinclair élu meilleur joueur d'Ecosse

0

Bravo Scott.Passé par quatorze clubs à seulement 28 ans, Scott Sinclair a enfin trouvé chassure à son pied. Le Britannique a été élu meilleur joueur du championnat écossais cette saison avec le Celtic Glasgow Meilleur buteur du championnat avec 20 buts, le numéro 11 est l'un des responsables de la saison magnifique des. Le natif de Bath a inscrit plus de buts cette saison que sur ses cinq dernières années passées entre Aston Villa , West Bromwich et Manchester City Mais il aussi permis à d'autres joueurs d'éclore. Sinclair, avec cinq passes décisives, s'est parfaitement introduit dans le collectif et en a fait profiter certains comme Moussa Dembele et Kieran Tierney , élu meilleur jeune. Brendan Rodgers , lui, a été nommé meilleur entraîneur.Les mecs ont clairement tout raflé.