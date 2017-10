155

Yes we made it... Champions after a hard season!!! What a pleasure to have this great achievement at the end! #chainathornbill #thaileague #champions Une publication partagée par Florent Sinama-pongolle (@flosinama_pongolle4) le 16 Oct. 2017 à 0h06 PDT

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À 32 ans, Florent Sinama-Pongolle s'éclate à l'autre bout du monde, en Thaïlande , depuis l'année dernière. Et lui et son équipe du Chainat Hornbill, qui évoluait cette saison en deuxième division, vont bientôt redécouvrir l'élite locale un an après l'avoir quittée.Après avoir assuré il y a quelques semaines leur montée, Sinama et ses nouveaux potes se sont adjugé à une journée du terme le titre si convoité de champion de D2 thaïlandaise, grâce notamment aux douze buts du Français. Ça valait bien un post Instagram pour fêter ça.Presque aussi beau qu'une Ligue des champions avec Liverpool