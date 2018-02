Simple amende de 1000 euros en vue pour Douchez

32

FL

Convoqué ce vendredi matin au tribunal correctionnel de Paris à la suite des événements de la nuit du 25 au 26 octobre, qui avaient conduit Nicolas Douchez a être poursuivi pour « violences en état d'ivresse » sur une jeune femme et « dégradations du bien d'autrui » , le gardien de but de Lens est ressorti des lieux à peu près tranquille.À l'issue de cette matinée de procès, le joueur ne devrait pas avoir de condamnation lourde. Selon l'avocate du joueur, la femme avec qui Douchez a passé la fameuse soirée a reconnu qu'elle avait «» .Aucune partie civile n'était présente au procès, alors qu'aucune plainte contre le gardien du RC Lens n'a été déposée. De ce fait, le procureur requiert une simple amende de 1000 euros pour l'ancien gardien du PSG . Son avocate, Caroline Toby, s'est montrée satisfaite de ce jugement, expliquant notamment que son client «» .Des zones d'ombre subsistent néanmoins autour de cette affaire. Au tribunal, Nicolas Douchez a expliqué «» alors qu'il était beaucoup plus sûr de lui dans une interview accordée àau moment des faits, assurant «» .Le délibéré de cette affaire Douchez sera prononcé le 23 février prochain.