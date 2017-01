Simons bientôt dans le « Club des 1000 »

0

JD

Les Belges n'en finissent plus de faire parler d'eux.Ce dimanche, Timmy Simons pourrait franchir la barre symbolique des mille rencontres officielles disputées tout au long de sa carrière. Son équipe, le Club de Bruges, reçoit La Gantoise pour le compte de la 24journée de Jupiler Pro League. Avec vingt apparitions depuis le début de la saison, le suspense n'est pas énorme.En intégrant le «» , Timmy Simons rejoindrait des pointures comme Ryan Giggs Roberto Carlos ou Frank Lampard. Le record est toujours détenu par Peter Shilton, gardien anglais qui a disputé 1390 matches entre 1966 et 1997.Le défenseur central brugeois, aujourd'hui âgé de quarante ans, a commencé sa carrière en 1994 à Diest. Fidèle à la Belgique , il ne s'est exilé que deux fois, au PSV Eindhoven (avec qui il a été trois fois champion des Pays-Bas ) et à Nuremberg. Depuis 2001, il compte également 94 apparitions sous le maillot des Diables rouges. Plus que trois pour battre le record de Jan Ceulemans.Timmy, l'homme qui respire le football vrai.