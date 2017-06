Simone Inzaghi prolonge à la Lazio

1

Récemment, la Terre entière avait les yeux rivés sur l' AS Roma , départ de Francesco Totti oblige.Mais l'autre club de la Ville Éternelle sort d'une saison plus que sympathique, et le chef d'orchestre Simone Inzaghi vient de prolonger son contrat à la Lazio jusqu'en 2020. Arrivé en urgence pour remplacer Stefano Pioli en avril 2016, le frère de Filippo et ancienne gloire de la Lazio (1999-2010, 195 matchs joués) est l'un des principaux artisans de la cinquième place obtenue par le club en Serie A cette saison.Évidemment, cette prolongation s'accompagne d'une augmentation de salaire. Rendez-vous à la rentrée pour voir Simone Inzaghi et ses hommes évoluer en Ligue Europa.