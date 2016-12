Silence et vie de Bobby Zamora

Une tête à la Jason Statham, une silhouette immense, une réputation alternative, mais un nom qui restera à jamais collé au foot anglais de la première décennie des années 2000. Le 9 décembre dernier, Bobby Zamora a annoncé la fin de sa carrière sportive après plusieurs mois de silence, une cinquantaine de buts en Premier League et un retour logique à Brighton. Là où tout avait explosé.

« Ma hanche m’a lâché »

Thanks for all the amazing messages. Yes retired. Will miss the great lads clubs & fans. Thank you all for your support over the years ♥️💙💜 — Bobby Zamora (@RobertZamora25) 9 décembre 2016

La grâce et les critiques

Par Maxime Brigand

Propos de Dave Beasant recueillis par MB.

Dans les couloirs du Withdean Stadium de Brighton, la voix du vieux Craig Brown casse le silence : «» Ce jour d’avril 2003, le mythe écossais n’a que cet objectif : bloquer, empêcher, éviter. Il sait qu’il est «» que de l’exécuter une fois sur le terrain, mais il a confiance en ses hommes. Et il a raison : un peu plus d’une heure et demie plus tard, Preston North End s’imposera sans trop tembler sur la pelouse de Brighton (2-0) et plongera encore un peu plus les quelque 6600 personnes présentes dans le doute. Alors, les supporters desprofitent des derniers instants avant de retrouver une troisième division nationale quittée un an auparavant. Sauf qu’ils ne profitent pas d’un groupe, mais plutôt d’un homme.Une silhouette immense, une forme qui ne cesse de répéter les mêmes gestes toutes les semaines avec la même finalité, et ce, depuis maintenant trois saisons. Depuis son arrivée en 2000, Bobby Zamora est le meilleur buteur de Brighton & Hove Albion et tourne autour de vingt-cinq buts par exercice. Il n’a que vingt ans à peine, mais est déjà une légende chantée : «» C’est aussi un gosse que l’on regarde différemment. Pour son physique d’abord, pour son efficacité ensuite, au point de voir Glenn Hoddle s’abonner pendant toute la saison 2002-03 aux rencontres desalors coachés par Steve Coppell pour l’observer. Dave Beasant, gardien au club à l’époque, raconte : «» Sa route aura finalement duré dix-sept ans.Zamora a toujours avancé ainsi, alors tout ne pouvait se terminer que comme ça : sans bruit. Par un tweet, brut. Vingt-cinq mots et quelques caractères. «Bobby Zamora et le foot, c’est donc fini. Sans honneur, sans véritables adieux, mais simplement autour d’une interview donnée sur le site officiel de Brighton & Hove Albion avec un ancien partenaire, Adam Virgo. «» Bon, à trente-cinq ans, il fallait s’y préparer, mais perdre du paysage un joueur comme Zamora, éphémère international à la fin de la première décennie des années 2000, est toujours un pincement.Pourquoi ? Car le gamin de Londres incarnait une certaine idée du foot, celle qui n’est pas toujours spectaculaire, pas forcément efficace, qui sait répondre aux critiques, mais qui avance avant tout à la passion. Gosse, Zamora rêvait de jouer un jour pour West Ham lorsqu’il mettait des coups dans les équipes de jeunes du Senrab FC aux côtés de John Terry Ledley King ou encore Paul Konchesky. Des mecs qui se retrouveront chez les espoirs et même un temps chez les grands. Puis, Bobby a réalisé son rêve entre 2004 et 2008 lorsque West Ham était en Championship avant de faire remonter le club en Premier League dès sa première saison chez lesen inscrivant le but vainqueur en finale d’accession contre Preston North End à Cardiff (1-0). «Avant ça, Bobby Zamora s’était planté à Tottenham malgré les nombreuses observations de Hoddle. Après West Ham, il a commencé sa descente entre Fulham et QPR, en alternant le bon et le moins bon, mais en laissant toujours une trace. Par un but, un geste ou un sourire. C’est là, aussi, que Zamora a découvert la puissance des blogueurs spécialisés en Angleterre qui n’ont cessé de le tailler pour son manque de réalisme jusqu’à ce que cette caractéristique soit hurlée dans les tribunes du pays : «» Mais qui peut par exemple oublier cet instant de grâce à West Bromwich ? Personne. Zamora restera à jamais comme un mec à part dans le paysage du foot anglais comme un Andy Carroll , comme Darren Bent ou Peter Crouch . C’est comme ça. C’est aussi pour ça qu’on aime le foot anglais.Sauf qu’il voulait retrouver de l’amour pour finir, donc il est revenu, forcément, à Brighton y couler une dernière saison chez les pros l’an passé. Tout devait se terminer ainsi, sur sept buts en vingt-six apparitions, avant cette blessure à la hanche en mars dernier qui restera à jamais comme la dernière fois où on a vu Zamora sur un terrain de foot. C’est dur, mais c’est ainsi. Depuis, le grand Bobby s’est rangé vers ce qu’il aime le plus après claquer des coups de casque : pêcher, partout à travers le monde, mais il s’est aussi lancé avec Mark Noble et Rio Ferdinand dans la construction de logements sociaux à Londres. C’est là qu’on le retrouvera maintenant. Dans des actions loin des surfaces ou au bord d’une rivière. Restera ce nom, ses gestes et ces chants. Merci Bobby.