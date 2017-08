Sigurdsson va rejoindre Everton

RR

L’effectif dess’étoffe.Après Jordan Pickford Michael Keane et Davy Klaasen, Everton va de nouveau sortir le porte-monnaie pour faire venir Gylfi Sigurdsson . Leannonce en effet que le joueur de Swansea va passer sa visite médicale mercredi après qu’un accord autour de quarante-cinq millions de livres a été trouvé entre les deux clubs.Auteur de onze buts la saison passée, l’Islandais pourrait jouer avec ses nouveaux coéquipiers dès lundi prochain, contre Manchester City En Premier League, on ne connaît pas l’apéritif. On commence direct par le plat de résistance.