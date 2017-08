Sigurðsson à Everton pour 50 millions

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout est OK, a dit le Doc'.Du coup, Gylfi Sigurðsson a passé l'étape visite médicale et a pu signer son contrat qui le lie désormais à Everton . Lesont lâché pas moins de 49,4 millions d'euros pour acheter l'Islandais, qui évoluait à Swansea depuis 2014. Âgé de 27 ans, le milieu de terrain a marqué neuf buts et réalisé treize passes décisives en Premier League la saison passée.Sigurðsson devient ainsi le footballeur le plus cher de l'histoire de son nouveau club. Qui ne devrait pas trop tarder avant de battre à nouveau ce record.