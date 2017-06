Signorino quitte le FC Metz

2

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vas-y Francky c'est bon. De retour en Lorraine cette saison , où il s'était révélé de 2000 à 2005, Franck Signorino quitte déjà le FC Metz . Auteur d'une saison correcte, le latéral gauche de 36 ans, également passé par Nantes et Reims , avoue aune plus avoir ses jambes de 20 ans : «Un appel du pied aux clubs de Ligue 2, même si Signorino n'exclu pas non plus de prendre sa retraite: «» Une chose est sûre, il ne voulait pas rester une saison de plus au FC Metz : «» . Voilà qui est franc.Seigneur Franck.