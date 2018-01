Siffler en travaillant

Agressions physiques et verbales, pressions médiatiques, forte concurrence... Jamais autant mis sur le devant de la scène, toujours plus critiqués, les arbitres français encaissent sans broncher. Au propre comme au figuré. Mais derrière les discours de façade auxquels ils sont soumis, certains visages s’attristent. Les mâchoires se crispent. Que ce soit au niveau professionnel ou amateur. Sans jamais l’admettre publiquement. La grande muette du football français est-elle au bord de l'implosion ?

7

Collina monte au créneau

Protection invisible maximale

Dépression pour Wurtz

Vidéo

Loi de l'omerta

Un silence de mort

Concurrence déloyale

« Monde de requins »

L'arbitre, compétiteur né

Un peu d'aide, quand même

Réorientation anticipée

Par Florian Manceau

Propos recueillis par FM, sauf ceux de Collina.



*Les prénoms ont été changés.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La rencontre est déjà perdue, mais le jeune adolescent digère mal le coup de sifflet qui vient sanctionner sa faute. Deux-trois mots sont lâchés, un petit attroupement opposant les deux clans se crée, et la gentille engueulade se termine aussi vite qu’elle a commencé. Vivien, l’un des trois arbitres officiels choisis pour diriger ce tournoi U18 de futsal près du Puy-en-Velay (Haute-Loire), n’a même pas eu besoin d’élever la voix pour calmer tout le monde. Serein et habité d’une autorité naturelle, celui qui officie en Ligue d’Auvergne depuis deux ans dirige tranquillement le match. Sans le moindre problème. Difficile de croire que ce solide bonhomme au cou orné d'un tatouage dédié à sa fille puisse être malmené par des footballeurs. Pourtant, derrière la carrure imposante, son esprit imagine peut-être le pire. Il y a quelques mois – en avril 2016 plus précisément –, Vivien a en effet subi un violent passage à tabac en pleine partie , ce qui lui a valu une interruption temporaire de travail de huit jours accompagnée d’une minerve cervicale et un mental au plus bas. Le club, lui, s’en est bien tiré : 500 euros d’amende et trois matchs à huis clos.Vivien n’est pas le premier arbitre à connaître une telle mésaventure. Ce genre d’agressions est même monnaie courante dans le football amateur. Selon un rapport de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, 10977 matchs de football amateur ont été marqués par des violences verbales ou physiques lors de la saison 2015-2016. Et 41% de ces violences ont visé l’arbitre. Devant ce constat, Pierluigi Collina, charismatique patron des arbitres à la FIFA, a récemment tiré la sonnette d’alarme : «(...)Si ces agressions engendrent parfois de sérieuses blessures physiques, elles sont surtout douloureuses pour l'âme. Vivien, qui a stoppé l’arbitrage pendant deux mois, a par exemple mis du temps à digérer son triste épisode, avalant les cachetons pour zapper l’épisode. Benoît Millot, qui exerce en première division et en Ligue Europa, le concède : au niveau amateur, il faut que les arbitres aient une certaine force mentale. «» Une armure qui se façonne sur les terrains bosselés du début de carrière et s'enfile aussi sur les pelouses soignées de Ligue 1. Car elle est également indispensable chez les professionnels, qui ne sont, eux non plus, pas à l’abri d’un épisode dépressif.Comme celui vécu par Robert Wurtz en 1973. Le « Nijinski du sifflet » est alors considéré comme le meilleur arbitre du pays. Sauf que le 17 juin, date de la finale de Coupe de France opposant Lyon à Nantes, Wurtz ne voit pas la main de Bernard Lacombe sur le but vainqueur. «» , lâche cruellement Didier Couécou après la victoire de l’OL. Au fond du trou, Wurtz connaît alors une «» de six mois. «, remet-il, posé sur sa terrasse.Aujourd’hui, l’angoisse de l’erreur – et la culpabilité qui va avec – s’est amplifiée chez les hommes en noir. Dans un univers sportif où les médias décortiquent le moindre geste, où rien n’échappe à la vidéo, où la majorité des acteurs du football n’hésite pas à désigner l’arbitre comme le principal coupable d’une défaite, une erreur minime dans le temps additionnel peut faire oublier les 90 minutes de bonne facture réalisées juste avant. Wurtz confirme : «"Excusez-le, demain il retourne au boulot""Il sort d’une semaine difficile". »Désormais, plus de pardon pour les maîtres du jeu. «, indique Yannick*, qui fait partie du staff médical du corps arbitral durant les rencontres de Ligue 1.Mais pourquoi les hommes au sifflet ne se font-ils quasiment jamais entendre à ce sujet ? Pourquoi ne se défendent-ils pas face aux propos parfois choquants émanant des bouches de joueurs, entraîneurs, spectateurs, journalistes ou consultants ? Tout simplement parce qu’ils n’ont pas le droit de s’exprimer publiquement. «, justifie Olivier Lamarre, président du syndicat des arbitres d'élite et lui-même ancien professionnel.Une consigne inscrite dans la charte de la profession – le fameux «» – et imposée à tous les niveaux, quel que soit le support. Sous peine de sanctions officieuses. «, témoigne Romain, arbitre fédéral.Problème : le poids de ce silence dictatorial peut se révéler très lourd à porter pour les principaux concernés. Alors que tout le monde attend des explications lorsqu'un arbitre gaffe, celui-ci doit se soumettre à l’omerta. Or, libérer la parole lui donnerait l’occasion de pouvoir se défendre et permettrait au grand public de comprendre un peu mieux pourquoi il a pris une mauvaise décision. C’est la réflexion que s’est déjà faite un arbitre français bien connu avec qui Yannick a discuté. «"Tu ne veux pas aller t’expliquer directement avec les médias ?""Ah non, sûrement pas ! Tu sais, on est pieds et poings liés. Les gens voudraient qu’on prenne la parole, mais c’est interdit."L’arbitre de Ligue 1 lui décrit alors la triste situation dans laquelle il s’est embourbé il y a plusieurs années, après avoir expulsé un attaquant majeur actuel du championnat de France pour deux cartons jaunes particulièrement décriés. «"Après l’avoir expulsé, ça m’aurait fait tellement de bien de pouvoir m’exprimer publiquement... J’étais extrêmement malheureux de ne pas pouvoir me justifier. Je me sentais terriblement isolé.", reprend Yannick.» Une frustration qui, avec l'avènement de la vidéo et la multiplication des ralentis à tout-va, ne cesse de s'amplifier. «, concède Auguste*, commissaire dédié aux arbitres employé par un club de Ligue 1.Pour ne rien arranger, le milieu de l'arbitrage est gangrené par une concurrence énorme et parfois malsaine. Comme pour les clubs, les arbitres sont classés en fonction de leur performance et sont menacés de relégation s’ils ne sont pas au niveau. Une boulette est ainsi passible de suspension. «, dénonce Auguste.» Chez les amateurs, cette compétition interne peut carrément donner lieu à des situations ubuesques, avec des assistants qui n’attendent qu’une chose : que l’arbitre principal se casse la gueule.Romain en a subi les conséquences lors d’un match où un superviseur était venu se faire une idée de son niveau. «"Il ne peut pas s’en sortir sans carton.""Bah, évidemment, c’était rouge !" »Romain rate donc son « examen » et passe les deux mois suivants à arbitrer des équipes féminines. Ni plus ni moins qu’une sanction, pour lui. «» Jalousies mal placées, pistons cachés, concurrence déloyale... Entre deux gorgées de bière, Romain en profite pour pointer les maux présents dans ce «» où «» : «Face à ce tableau noir, comment expliquer l’obstination des arbitres à exercer un métier exposé à une telle pression, qui peut toucher leur moral et celui de leur famille ? Peu nombreux sont ceux qui ont décidé d’abandonner le sifflet, et les tentatives de suicide – comme celle de l’arbitre allemand Babak Rafati en 2011 – demeurent heureusement exceptionnelles. «» , assure d’ailleurs Auguste, commissaire aux arbitres depuis une dizaine d’années. Wurtz, qui n’a jamais gagné beaucoup d’argent grâce au ballon, met en avant la raison économique : «Sauf que les gains financiers sont ridicules au plus bas niveau. Et ne constituent donc pas la motivation principale permettant de combattre les quolibets et insultes du dimanche matin. «, estime plus simplement Romain.» Et Auguste d'appuyer : «L’arbitre peut aussi compter sur l’appui de la Fédération quand les choses dégénèrent. Après son agression, Vivien est revenu dans lequand il l’a souhaité, et a pu choisir sa rencontre. Il a même demandé à ne plus jamais arbitrer l’équipe qui l’a tabassé. «, précise Benoît Millot.Reste que cela n’est pas toujours suffisant. Pour certains, le mal est tellement profond qu’ils ont fait une croix sur une carrière. Mais pas question de laisser tomber la passion pour autant. «, note par exemple Yannick.Arrêter complètement, Vivien, lui, y a pensé après le coup de boule dont il a été victime. Et puis il a repris le sifflet pour ne pas donner raison à ses agresseurs. «, souffle-t-il en posant sa pinte.» De l'autre côté du zinc, le barman l’interpelle : «» Vivien répond par un silence. Celui de l’homme en noir.