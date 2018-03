Sidibé, bien plus qu’un bouche-trou

Titulaire indiscutable dans le couloir droit de l'Equipe de France depuis maintenant presque deux ans, Djibril Sidibé est bien plus qu'une solution par défaut.

Grande capacité d'adaptation

Une vraie marge de progression

Par Kevin Charnay

» . René Girard est juste l’une des nombreuses voix qui s’élève pour pointer du doigt le manque de compétitivité de l’Equipe de France au niveau des latéraux. A gauche, Benjamin Mendy fait figure de titulaire indiscutable et indispensable avec seulement quatre sélections dans les jambes et une énorme blessure qui le tient encore éloigné des terrains. Derrière, Layvin Kurzawa Lucas Digne , Théo Hernandez et Jordan Amavi ne se distinguent pas plus l’un que l’autre. A droite, c’est Djibril Sidibé qui tient le rôle de titulaire sans conteste. Benjamin Pavard, Sébastien Corchia Christophe Jallet et Mathieu Debuchy ne tiennent guère la comparaison., se désole Jean-Marc Furlan , celui qui l’a lancé en pro à Troyes.» . S’il y en a bien un qui n’a pas de doutes à son sujet, c‘est Didier Deschamps . Avec 845 minutes de jeu, le Monégasque est le joueur le plus utilisé par le sélectionneur lors des éliminatoires, devant le gardien et capitaine Hugo Lloris . «» , abonde Jean-Marc Furlan L’été dernier, la très séduisante équipe de Monaco, championne de France et demi-finaliste de la Ligue des champions, se fait saigner sur le marché des transferts. Kylian Mbappé, Bernardo Tiémoué Bakayoko et Benjamin Mendy , entre autres, partent à pris d’or. Falcao, Thomas Lemar et Fabinho , également très courtisés, ne sont pas loin de partir également en échange d’un gros chèque. Finalement, le seul titulaire à passer un été plutôt calme est Djibril Sidibé. Bonhomme très discret, il ne jouit pas d’une cote énorme contrairement à bon nombre de ses coéquipiers. Après un début de saison plus compliqué à cause de quelques blessures, certains se demandent même si le jeune Almamy Touré ne devrait pas plus le titiller dans la hiérarchie. Mais Sidibé, sûr de sa force, reste calme et revient en force, notamment en 2018 où il impressionne. «» , appuie Frédéric Antonetti , qui l’a connu à Lille.La vérité, c’est que contrairement à ce qu’elle croit, la France n’a pas à se faire de souci concernant le poste de latéral droit, si Djibril Sidibé est apte à disputer la Coupe du Monde. «» , explique Jean-Marc Furlan qui l'a repositionné dans le couloir à Troyes alors qu'il évoluait en tant que défenseur central chez les jeunes. Une facilité à s’adapter à plusieurs postes, mais aussi à plusieurs niveaux. Tout au long de sa progression linéaire, Sidibé a franchi les caps un à un sans difficulté. De Troyes à Lille, de Lille à Monaco et la Ligue des champions, l’Equipe de France… Il a à chaque fois été performant tout de suite. Cette fois-ci, le prochain cap est une compétition internationale avec les Bleus. «» , assure l’actuel entraîneur de Brest.Apparemment, Djibril Sidibé aurait encore une énorme marge de progression, alors qu’on pouvait penser il y a quelques mois qu’il avait atteint son niveau maximal. «, résume Antonetti.» . Des qualités indéniables sur le plan offensif qui peuvent parfois être gâchées par des lacunes défensives dans le placement. «» , abonde Jean-Marc Furlan. Que les suiveurs des Bleus se rassurent, le problème des latéraux en Equipe de France est réglé sur au moins un des deux côtés.