« Si on veut plus de spectacle, il faut des places debout »

Entretien avec le député LREM Gwendal Rouillard, qui défend le retour des places debout dans les stades.

« Pour le résumer plus simplement, notre volonté s'avère de concilier sécurité, spectacle et attractivité du foot français. »

« Plus le spectacle se révèle de qualité, plus l’atmosphère est puissante dans le stade, plus le football français gagnera en attractivité. »

Propos recueillis par Nicolas Kssis-Martov

Il est de coutume de railler le manque d'ambiance dans les stades de Ligue 1, de cet Hexagone qui aurait préféré la sécurité absolue à l'ambiance. Parmi les causes incriminées : la disparition des places debout qui, pourtant, ces derniers temps, reviennent à la mode un peu partout en Europe. L'hypocrisie est de taille en effet. Dans de nombreux virages populaires, personne ne regarde le match sur son horrible siège en plastique, et les strapontins orange ou autres formules provoquent davantage de gêne que de confort. Deux députés de la République en Marche, Jacqueline Maquet et Gwendal Rouillard, ont décidé d'en faire un de leur cheval de bataille. Et d'aller prêcher la bonne parole auprès de Madame la ministre des Sports. Avec un argument infaillible et bien de son temps, fort éloigné de la liberté pour les ultras : cela rapportera beaucoup au foot pro en matière d'image.Le supporter des Merlus au FC Lorient que je suis a déjà beaucoup de souvenirs de ce type dans le stade du Moustoir. Mais, en tant qu'élu, parmi tous les sujets relatifs à l'avenir de la France et de la Nation, je suis soucieux du rôle du sport dans notre pays, de son impact, de son influence. Il faut immédiatement rappeler que pour moi et ma collègue, Jacqueline Maquet, avec qui nous allons écrire à la ministre des Sports à ce sujet, le débat sur les places debout est lié plus largement à celui sur l'avenir du modèle économique du foot français. Il n'échappe à personne que les prochains mois vont être essentiels et centrés sur le problème des droits TV. Les places debout s'inscrivent dans ce contexte et une réflexion plus globale. Enfin, je précise que nous parlons de places debout sécurisées.Évidement que le législateur a son mot à dire puisque depuis, et je le comprends parfaitement, le drame de Furiani, la législation interdit la possibilité d'avoir des places debout dans les enceintes sportives et donc les stades de foot.Avec Jacqueline Maquet, nous voulons juste aborder la question de manière tout-à-fait constructive. Nous avons proposé au gouvernement, et en associant je l'espère tous les acteurs du foot comme bien sûr la LFP et la FFF, de jouer la carte de l'expérimentation sur deux ans.Je le répète, nous insérons notre suggestion dans la problématique plus vaste du modèle économique du foot français. Les choses vont peut-être changer. Parmi les candidats aux droits TV, en outre des médias classiques, nous avons désormais les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Or, le football signifie d'abord des emplois et des entreprises qu'il faut protéger, plusieurs milliards d'euros dans notre économie nationale. Pour le résumer plus simplement, notre volonté s'avère de concilier sécurité, spectacle et attractivité du foot français. Voici notre triptyque. Pour faire aboutir notre suggestion, il faudra sûrement faire comprendre aux Français, qui peuvent rester réticents, qu'il n'est pas affaire ici d'une controverse monomaniaque sur les tribunes, mais que le football, avant d'être un sport qu'on aime ou non, concentre entreprises, collectivités territoriales, presse, etc. Nous parlons d'une aventure humaine avant de rentrer dans un débat technique sur les tribunes.Quand j'ai joué l'an dernier avec l'équipe de foot des députés, où je co-sélectionne avec mon collègue Régis Juanico, au stade Bauer où évolue le Red Star , je me suis rendu compte que c'était encore le cas de l'une des tribunes. Sans oublier Sochaux désormais. Nous savons aujourd'hui qu'au Celtic et au Borussia Dortmund , avec deux approches différentes, le club et les pouvoirs publics ont trouvé le moyen de jumeler station debout et sécurité, pour le plus grand bonheur de tous et surtout au bénéfice de l'ambiance. Je n'y suis pas allé personnellement, même si j'ai fait au cours de ma vie le tour de pas mal de stades. Toutefois, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Si on veut plus de spectacle, accorder une juste reconnaissance aux supporters, admirer de très beaux tifos dans nos stades, il faut accepter des places debout, qui permettent d'insuffler une dynamique unique dans les gradins. Et plus le spectacle se révèle de qualité, plus l’atmosphère est puissante dans le stade, plus le football français gagnera en attractivité...Oui, c'est pour cela que j'insiste sur la méthode.Avec Jacqueline Maquet, qui fut initiatrice de cette idée, nous avons déposé deux questions écrites sur le sujet et nous avons envoyé une lettre officielle cette semaine pour solliciter un rendez-vous avec Madame la ministre. On va associer quelques collègues à notre démarche. Il ne s'agit pas d'un débat technique, mais de société. Nous désirons entamer le dialogue avec le gouvernement et lancer une expérimentation, avec pour mot clé la sécurité. Nous sommes sûrs qu'il est possible de mener un échange serein et apaisé avec l'ensemble des acteurs du foot sur cette dimension de la vie des tribunes. Nous espérons un arbitrage favorable, mais nous ne pouvons présager toutefois de la réponse du gouvernement. Nous faisons de notre côté notre travail de parlementaire. Tentons une expérimentation sur deux saisons sur la base du volontariat des clubs et ensuite tirons-en le bilan.