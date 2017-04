Si les plus grands buts étaient publiés sur un site porno...

0

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le site allemand dea imaginé ce que donnerait les plus grandes scènes, les plus beaux buts de l'histoire du football s'ils étaient publiés sur un site porno.Ainsi, le but mythique de Maradona contre l' Angleterre , où il dribble la moitié de l'équipe devient : «» .Le but de Grafite avec Wolfsburg contre le Bayern Munich donne : «» . Celui de Bergkamp contre l' Argentine en 1998 : «Pour le plaisir, et comme la traduction dénature un peu les jeux de mots, voici le lien du plaisir