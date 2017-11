Si les joueurs de foot étaient des joueurs de Call of Duty...

#4: Le joueur qui a une connexion en mousse

Tous les joueurs ne partent pas égaux dans la vie. C’est triste, mais c’est la réalité. Il y a bien sûr ceux qui sont nuls et qui persistent à vouloir jouer, même s’ils se prennent une taule à chaque fois, et dont on se demande quel plaisir ils peuvent prendre à se faire rouler dessus de la sorte. Et puis il y a ceux qui, déjà sur le plan technique, partent avec quelques wagons de retard. Dans, on les appelle «» . Il faut savoir que ces pauvres bougres ne jouent pas au même jeu que toi : eux évoluent dans un monde où les gens se téléportent, où les images se bloquent parfois pendant de longues secondes, un monde étrange et hostile que l’on pensait avoir disparu pour de bon depuis l’avènement de l’ADSL et la chute des modems 56K. Le joueur avec une connexion en mousse est un véritable héros, qui lutte contre les ennemis d’une part et les contraintes techniques d’autre part, et qui pourtant ne se décourage jamais. Sa vie est faite de déconnexions intempestives, de bannissements réguliers et d’insultes de la part d’adversaires qui n’en peuvent plus de le voir clignoter sur leur écran, et pourtant il est encore là, et fièrement, il poursuit la lutte, il traverse les niveaux à 2 km/h, avec cette terrible épée de Damoclès au-dessus de la tête : lorsqu'un ennemi se présente et que l’action s’accélère, il n’a qu’une fraction de seconde pour réagir, au risque de finir cloué au sol, débordé de toutes parts par des adversaires infiniment plus rapides et réactifs que lui. Attendez une seconde : un type qui n’avance à rien et qui voit les autres courir autour de lui comme s’ils évoluaient dans un autre espace-temps... Mais... le joueur à la connexion en mousse, c’est Per Mertesacker !