Si le Paris FC montait en Ligue 1...

Depuis plus de trente ans, le serpent de mer d'un second grand club à Paris revient régulièrement. Et quand Londres s'éclate avec sa dizaine de clubs professionnels, le PSG reste le seul représentant de la capitale dans l'élite française. Un potentiel que les spécialistes jugent inexploité.

15

Joue-la pas comme le Matra Racing

« Les derbys Paris FC/PSG devraient se penser comme des événements. » Vincent Chaudel

Par Nicolas Jucha

Propos de Vincent Chaudel et Guillaume Bodet recueillis par NJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Fin juillet 2017, le Paris FC était repêché en Ligue 2 pour remplacer un SC Bastia relégué administrativement. Une promotion à froid, sans préparation adéquate, avec un effectif construit pour le National. Les conditions idéales pour vivre une saison cauchemardesque. Ou au contraire réussir un exploit. Après 32 journées, le club de la capitale sait qu'il ne retournera pas de suite à l'échelon 3, et peut se permettre de rêver à une montée dans l'élite. Une présence sur le podium en fin de saison, ce serait «» , estime Vincent Chaudel. Pour le directeur marketing du cabinet Wavestone, de manière générale, «Dans le cas du Paris FC , c'est la marque « Paris » et son bassin de «» qui le rendent attractif. Surtout que pour le spécialiste du marketing sportif, un second club parisien ne serait pas un luxe. «Pour l'instant, le Paris FC n'est pas forcément l'exemple idoine du club qui attire les masses dans son stade, avec une moyenne de moins de 5000 spectateurs à domicile. Et pour Guillaume Bodet, co-responsable du master de management des organisations sportives à l'université de Lyon , ce club a un clair déficit d'identité en comparaison avec le Red Star , l'autre club parisien. Mais le PFC en Ligue 1, ce serait autre chose pour Chaudel, «» Mais surtout, le Paris FC en Ligue 1 pourrait booster les affluences des autres pensionnaires de Ligue 1. «» Un point sur lequel Guillaume Bodet est à moitié d'accord : «Question football, le PFC ne pourrait s'installer durablement comme le second club parisien que la France attend depuis plus de trente ans qu'avec une stratégie bien pensée. «» , souligne Chaudel. Tout l'opposé du Matra Racing qui, dans les années 1980, s'est écroulé, car «» Au Paris Saint-Germain les moyens colossaux, les stars et les ambitions européennes, au Paris FC » . Et la défense de certaines valeurs comme un projet de jeu fort et attractif selon Bodet, «S'il ne s'agit là que d'une prospective bien lointaine, Vincent Chaudel ne dirait pas non à l'investisseur qui viendrait soutenir le club et lui proposer de façonner son image. «» Ce qui implique une philosophie, une histoire et une culture différentes, où la manière, le fonds de jeu et l'image seraient donc prioritaires sur l'acquisition de titres. Et où «» , renchérit Bodet. Sans oublier les contraintes structurelles posées par Chaudel : «Une enceinte qui pourrait néanmoins servir «» Mais Chaudel reste réaliste, un deuxième club à Paris, ce ne sera jamais simple dans un pays «» Reste le cas du Red Star , historiquement le second club parisien capable de revendiquer l'appellation « grand club » , même si le qualificatif se réfère au passé. «