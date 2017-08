Si Juvabien, c'est juvamine

En ouverture de la Serie A, la Vieille Dame a collé trois buts à Cagliari, chassant les doutes qui ont accompagné une intersaison délicate. Mandžukić, Dybala et Higuaín ont marqué tandis que Buffon a dompté la VAR.

Mandžukić pèse, Dybala emballe

Higuaín expédie

Moment de flottement à l'Allianz Stadium. Le juge de touche se place devant Cigarini, qui s'apprête à tirer un corner. Un coup de pied de coin accordé suite à la frappe de Farias légèrement déviée par Chiellini. Le Brésilien avait hérité du ballon via son coéquipier Cop, tombé par terre après un contact avec Alex Sandro . Environ 80 secondes ont passé et monsieur Maresca dessine un écran TV avec les doigts, puis se dirige au bord du terrain. Un coup d'oeil sur le ralenti et il revient tout doucement sur la pelouse, nouveau mime puis il indique le point de penalty. L'émotion est palpable en tribunes, la VAR - l'arbitrage vidéo - vient de faire ses débuts. Une décision qui n'influencera pas le cours de la rencontre puisque Buffon stoppe la tentative de Farias évitant ainsi l'égalisation de Cagliari et propulse la Juve vers une brillante victoire.Le grand absent de cette reprise de Serie A ne s'appelle ni Bonucci, et encore moins Dani Alves , mais bien Marco Borriello . L'avant-centre italien a décidé de changer de club pour la centième fois de sa carrière après s'être pris le nez avec son coach. Direction la SPAL et Cagliari perd un bonhomme capable de planter 15 buts la saison dernière à 35 balais. Cop le remplace ainsi au pied levé dans le 4-3-1-2 des Sardes. En face, le sextuple champion d' Italie en titre se présente en petite forme entre une préparation difficile et la perte de la Supercoupe d'Italie, mais aussi sans recrue au coup d'envoi.Un coup-franc vicieux de Pjanić lance les hostilités et dès la onzième minute, lesouvrent la marque grâce à Mandžukić. Le sosie de Reese dépose le ballon au fond des filets d'une volée tout en finesse sur un centre de l'indémodable Lichtsteiner. Comme à son habitude, la Juve ne force pas, gère sans pression mais elle doit faire face à deux alertes : le penalty de Farias et une autre percée du buteur brésilien qui pousse Buffon à la parade de Buffon. Le coup de grâce arrive peu avant la pause, ouverture Tottiesque de Pjanić, soit à l'aveugle et en première intention, pour Dybala parti dans le dos de la défense et qui bat Cragno. 2-0, l'affaire est déjà pliée.Le second round débute par un enroulé de laà la limite de la surface qui finit pleine barre. Cagliari frôle déjà la correctionnelle mais s'en fout, pas le genre à se retrancher à 0-0, lesjouent dans la moitié de terrain adverse mais sans résultats probants. Arrivent les premiers changements, Khedira pour Marchisio tandis que le sympathique Padoin reçoit son ovation au moment d'être remplacé par Joao Pedro . Les Maures cèdent finalement une nouvelle fois devant un contre mené de main de maître : série de passes à ras de terre pour servir Higuaín dans la surface, enchaînement contrôle tir placé de Pipita, et de trois ! C'est le signal pour les grands débuts de Matuidi qui prend justement le relais du Brestois. L'occasion de tester le 4-3-3 dont nous parle les journaux et de renouer avec la tradition francophile de laaprès six mois de sevrage. Blaisou fait le taf, tandis que Dybala frôle le 4-0. La Juve est seule leader de Serie A...au moins jusqu'à ce soir.