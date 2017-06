SAFE STANDING: @STFCSP announce plans to bring Safe Standing to the @SalopLeisure Stand at the GM #salop> https://t.co/UoPYLqHPiA pic.twitter.com/IAHMr69efV — Shrewsbury Town FC (@shrewsweb) 27 juin 2017

C'est l'une des causes de l'ambiance morose qui règne généralement en Premier League. Outre la sélection par l'argent établie à travers des tickets à des prix toujours plus onéreux, depuis leur croisade contre le hooliganisme, les clubs anglais imposent aux spectateurs de rester assis en tribunes. Mais voilà la solution qui pourrait à la fois satisfaire les supporters et répondre aux normes sécuritaires : les «» .Le principe ? Une balustrade dans chaque rangée à laquelle les spectateurs peuvent s'accouder et la possibilité de plier les sièges pour plus d'espace. Déjà mis en place dans un quart de virage du Celtic Park (mais interdit par l'UEFA pour les matchs de Coupes d'Europe), les «» permettent aux fans d'encourager leur équipe debout et facilitent l'animation de la tribune.La BBC rapporte que le club anglais de Shrewsbury Town, évoluant en League One (D3), va mettre en place ce système dans une tribune de son stade au cours de la prochaine saison. Avant une démocratisation dans toutes les enceintes du Royaume ?