Shelvey blessé en voulant séparer deux coéquipiers

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De toutes les blessures stupides qui auraient pu être évitées, celle de Jonjo Shelvey figure certainement en bonne position. Le milieu de terrain de Newcastle , réputé pour avoir le sang chaud, est cette fois allé dans le sens de la paix lors d'un entraînement. Une initiative qu'il a payée au prix fort.La presse britannique rapporte que Shelvey, alors que ses coéquipiers Jamaal Lascelles et Mohamed Diamé commençaient à se cogner lors d'une altercation, a voulu s'interposer, encaissant plusieurs coups au passage. Résultat des courses : une fracture d'un doigt de la main gauche et le port d'une attelle pour plusieurs semaines. Pas de quoi lui faire manquer le déplacement à Southampton le week-end prochain.Note pour plus tard : rentrer dans la mêlée au lieu de jouer les Gandhi.