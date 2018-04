Shane O'Hara : « Cela fait cinq ans que mes amis chantent "Wenger out" »

Auteur d'une vidéo « WengerOut » à base d'un coup de billard fou en mai 2017, Shane O'Hara a vu aujourd'hui sa vidéo connaître enfin son heure de gloire. L'Irlandais, qui vit à Bristol et qui est passionné de snooker, a accepté de revenir sur les conditions de tournage de son oeuvre. Avec une petite idée derrière la tête : lui rendre hommage en utilisant de nouveau sa queue et ses boules.

« Je me suis vraiment senti coupable en faisant cette vidéo »

« Ce soir, je vais lui refaire une vidéo ! »

Propos recueillis par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après leur non-qualification en Ligue des Champions. Je dois avouer que je ne suis pas un fan d’ Arsenal mais tous mes amis le sont. Cela m’a pris 90 minutes pour la faire. Après l’avoir vue, beaucoup de gens ont pensé que cela m’avait pris un temps fou mais cela m’a pris environ une heure et demie. Il y a eu beaucoup de loupés aussi, donc c’était assez marrant. Je l’ai essentiellement faite pour mes amis. Cela fait cinq ans qu’ils n’arrêtent pas de chanter « Wenger Out » . Donc je voulais juste les faire marrer. La vidéo a créé un buzz incroyable, je ne m’attendais pas du tout à ça, surtout pour un truc qui ne m’avait pas pris tant de temps à faire.Je me suis réveillé à quatre heures du matin dans la nuit du vendredi au samedi, le jour de la finale de la FA Cup. Je l’ai visualisée dans ma tête, et je me suis dis : « ça ferait une super vidéo ! » Au final, il a gagné la FA Cup, mais s’ils avaient perdu, je suis sûr que la vidéo aurait encore mieux marché !Je dirais une centaine de fois. C’est pas mal ! Au total, ça a du prendre une heure et demie ou deux heures. Mais oui, un peu plus d’une centaine de prises. Mais je sais ce que je fais !Il y a très longtemps. Je suis un féru de physique, je travaille en tant qu’ingénieur, cela doit faire environ quinze ans, à peu près.En faisant la vidéo, j’ai eu une sorte de cas de conscience : je savais que cela allait donner une super vidéo mais honnêtement, j’ai beaucoup de respect pour Wenger, c’est un entraîneur incroyable. Il a un peu perdu le contrôle vers la fin, mais je me suis vraiment senti coupable en la faisant. Même si c’était très marrant. Et j’espère que les gens ont vu le côté humoristique de la vidéo. Je suis content qu’il ait pris sa décision, et qu’il ne se soit pas fait virer.De vous et moi, j’ai une petite idée : ce soir, je vais lui refaire une vidéo ! Mais je lui souhaite le meilleur. Même si je pense qu’il ne veut plus travailler en Angleterre