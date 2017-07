Shane Kluivert déjà sponsorisé par Nike

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une famille en or. Patrick Kluivert n'aura pas laissé que des mauvais souvenirs au PSG. Non, le Hollandais a aussi laissé son fils Shane, neuf printemps, et surtout une belle promesse pour l'avenir. Mais au-delà de ses qualités footballistiques, Shane maîtrise déjà tout l'attirail du footballeur professionnel actuel sur les réseaux sociaux.Il a ainsi annoncé sur son compte Instagram, suivi par 124 000 personnes (!), qu'il venait de s'engager avec Nike. À neuf ans, oui oui. Un contrat de sponsoring digne d'un joueur en fin de formation, qui lie le demi-frère de Justin Kluivert à la marque américaine jusqu'en 2022. Irréaliste.Et si le PSG avait recruté Kluivert juste pour son fils ?