Shandong Luneng : c'est fini pour Felix Magath

Arrivé en 2016 pour sauver le club d’une très probable relégation, Felix Magath quitte le Shandong Luneng un peu plus d’un an plus tard, sans avoir convaincu ses dirigeants. Le technicien allemand n’a pas été renouvelé à la fin de sa seconde saison, qui a vu le club chinois finir sixième, à quinze grosses longueurs du champion Guangzhou Evergrande. L’ancien entraîneur de Schalke ou du Bayern avait pourtant sous ses ordres les attaquants Graziano Pellé, Papiss Cissé ou encore Diego Tardelli, auteurs respectivement de six, onze et quinze pions. «, a assuré le club via un communiqué.L’ancien joueur et actuel vice-directeur général, Li Xiaopeng, a été nommé en remplacement du technicien de 64 ans. Il aura la lourde tâche de ramener la formation du Mont Taï à ses sommets, elle qui n'a plus gagné le championnat depuis 2010.