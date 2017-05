SFR Sport va changer de nom

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le retour du crypté.Non, pas pour les rayures qui balayaient votre téléviseur sur Canal+, mais plutôt pour l'identité fluctuante du groupe Altice. Le propriétaire des chaînes SFR Sport (lancées en août 2016) a annoncé ce mardi un changement global de sa stratégie de marque. Les décideurs veulent regrouper toutes leurs activités sous le nom «» , que cela soit les offres de télécoms ou le bouquet de chaînes sportives.La marque SFR devrait ainsi disparaître au plus tard au deuxième trimestre 2018. Un nouveau logo devrait donc s'incruster dans le coin droit de l'écran lors des retransmissions de Premier League et prochainement de Ligue des champions et de Ligue Europa, compétitions pour lesquelles le groupe vient d'acquérir les droits pour la période 2018-2021.C'était mieux sur Antenne 2.