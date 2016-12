Séville trace sa route

0

Séville 2-1 Valence

Rendons à César ce qui est à César : il fallait bien du courage au supporter valencien pour aborder cette rencontre avec optimisme. Douze ans et quinze matchs que les «» ne se sont pas imposés au stade Ramón Sánchez, mais surtout deux courbes de performance aux profils radicalement différents. Alors que Séville luttait ce soir pour mettre la pression au Barça, Valence espérait tout juste remporter son deuxième match en Liga. Il faudra encore attendre une semaine.Mais si les jeux sont faits sur le papier, lade Sampaoli se débrouille plus que bien sur la pelouse. Bien aidé par deux-trois maladresses d’ Adil Rami (27, 31), la première période est remportée par Valence aux points. Vázquez et Vietto sont presque transparents, muselés par un trio défensif d’inspiration italienne de Cesare Prandelli . Dans une rencontre résolument tactique, la solution viendra finalement d’une erreur d’ Ezequiel Garay , coupable d’avoir trompé son propre gardien en coupant du genou un centre de Pablo Sarabia (53).Valence vient de prendre une baffe et compte bien rendre la pareille, d’abord sur un coup franc de Parejo claqué au-dessus de la barre (57), puis sur un exploit individuel de Nani qui loupe le cadre (61), et enfin via El Haddadi, entré entre-temps à la place d’Abdennour, bien agacé. Sur une passe laser de Dani Parejo , l’ancien Barcelonais file en profondeur et conclut tout en douceur d’une merveille de l’extérieur gauche (65). Pas le temps de savourer, Pareja redonne l’avantage aux Sévillans sur un corner mal repoussé (75). Sûrement complexé par sa voyelle finale, Parejo permet à José Gayá de faire frémir une dernière fois la défense sévillane d’une frappe à bout portant (90+3), mais Rico sort l'arrêt du match. Valence s’incline une nouvelle fois en terrain ennemi, et les allergiques au changement s’en réjouissent : voilà qui fait désormais seize matchs consécutifs.