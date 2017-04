Séville sèche Grenade

0

Séville 2-0 Grenade

On l'avait presque oublié.Débarqué de São Paulo à Séville l'été dernier, Paulo Henrique Ganso a gratté jusqu'ici un temps de jeu famélique en Espagne . Du coup, le Brésilien a eu comme un sursaut d’orgueil face à Grenade ce vendredi soir en claquant deux pions, un caramel du gauche dans la surface après un service sur un plateau de Stevan Jovetić, puis un but de rapace sur la ligne de but adverse, après un centre à ras de terre de Pablo Sarabia De quoi permettre à Séville de revenir temporairement à la hauteur de l' Atlético au classement, troisième avec 65 points.