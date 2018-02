Séville se hisse en finale de la Coupe du Roi

98

Séville (4-3-3) : Rico - Navas, Mercado, Lenglet, Escudero - Vázquez, N'Zonzi, Banega (Pizarro, 84e) - Sarabia (Layún, 74e), Muriel (Ramirez, 80e), Correa. Entraîneur : Vincenzo Montella.

Leganés (4-3-3) : Champagne - Tito (Mantovani, 84e), Bustinza, Siovas, Rico - Eraso (Brasanac, 58e), Pérez, Gabriel - El Zhar, Beauvue, Amrabat (Garcia, 73e). Entraîneur : Asier Garitano.

SO

Et c’est ainsi que se termine le parcours de Leganés Tombeur de Villarreal en huitièmes de finale, puis du Real Madrid en quarts, Leganés était la véritable sensation de cette Coupe du Roi. Malheureusement pour les, la marche du Ramón Sánchez Pizjuán était un tout petit peu trop haute pour eux.Et pourtant, en face, le FC Séville , giflé 5-1 ce week-end à Eibar , n’était pas dans un grand soir. Mais deux hommes étaient très en forme : Luis Muriel et Joaquín Correa. Intenable durant toute la rencontre, l’attaquant colombien pénètre dans la surface avant de servir en retrait son collègue argentin, qui ouvre logiquement la marque (1-0, 15). Bis repetita trente minutes plus tard, mais le latéral droit, Tito , dégage sur sa ligne la frappe de Joaquín Correa (41).Dominé sur le plan de la possession, Leganés est pourtant loin d’être largué, puisque les coéquipiers de Claudio Beauvue ne concèdent que très peu d’occasions. Le problème, c'est que lessont loin de se montrer dangereux et n’arrivent pas à transpercer le mur andalou. Obligé de marquer pour accrocher la prolongation, Leganés abat alors ses dernières cartes offensives. Une tactique qui s'avère contre-productive : sur un contre parfaitement mené, Franco Vázquez fait trembler les filets de Nereo Champagne (2-0, 90) et scelle le sort de cette rencontre.Le FC Séville retrouve la finale de la Coupe du Roi, deux ans après l'avoir perdue en prolongation face au Barça (2-0).