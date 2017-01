Séville s'impose dans la douleur à Pampelune

1

Osasuna 3-4 Séville

Le cinq à la suite pour le FC Séville Accrochés, bousculés, mais vainqueurs. Si les Sévillans ont souffert ce dimanche midi sur la pelouse de la lanterne rouge, Osasuna , les hommes de Jorge Sampaoli s'en sortent finalement avec les trois points et confortent leur seconde place au classement.Pourtant, ce sont les locaux qui se sont montrés les premiers dangereux en première période. Profitant d'un beau service de Roberto Torres , l'attaquant Sergio Leon ouvre le score. Les supporters du Estadio El Sadar pensent alors assister à la première victoire des siens à domicile en championnat, mais c'était sans compter sans la folie andalouse.C'est Iborra qui se met le premier en action, d'abord en bien en égalisant tranquille après un centre en retrait de Jovetić. Puis en mal, en détournant inexplicablement dans ses propres cages un centre adverse. Mais le bonhomme n'est pas du genre à se laisser abattre, et, à peine deux minutes plus tard Iborra égalise à nouveau en renard des surfaces.Séville se met alors à pousser comme jamais et Vazquez permet à Jorge Sampaoli de courir partout comme un dératé en trouant les filets de Mario Fernandez d'une tête sur un corner de Sarabia. Ce même Sarabia qui aggravera la marque dans les arrêts de jeu d'une jolie frappe du gauche, avant que Kodro ne réduisent une nouvelle fois l'écart.