Séville s'en sort contre le Depor

0

En Espagne , les Français s'éclatent. Et on ne parle pas des vacances d'été.Outre à Madrid, où Antoine Griezmann a trouvé le chemin des filets contre le Real cette après-midi, les Français d' Espagne étaient à la fête à Séville puisque la moitié des nombreux buts du match entre les Andalous et le Deportivo La Corogne ont été inscrits par des Tricolores.Du côté du Deportivo, c'est Gaël Kakuta qui signe un doublé dans la première demi-heure, à chaque fois pour permettre aux siens d'égaliser. Mais c'est en vain. Car après les buts de Stefan Jovetić et Pablo Sarabia , c'est Joaquín Correa qui permet au FC Séville de reprendre les devants. Après ce début de match tambour battant, il faut attendre la toute fin de match pour que les Andalous emportent définitivement la décision, grâce à Wissam Ben Yedder Parfait pour rester au contact de l' Atlético , troisième.