Séville rate le coche

RCD Espanyol 3-1 FC Séville

À dix contre onze pendant plus de 89 minutes, les Sévillans ont manqué l’occasion de mettre la pression sur le Real Madrid et de profiter de la contreperformance du FC Barcelone sur la pelouse du Betis (1-1) Le match commence de la pire des manières pour Jorge Sampaoli et ses joueurs. À la ramasse sur la première offensive barcelonaise, Nico Pareja provoque une faute. C’est en toute logique que l’arbitre applique la double sanction, carton rouge pour le défenseur et penalty pour les Catalans. L’expérimenté José Antonio Reyes se charge de le transformer, en prenant à contre-pied Sergio Rico . Menés d’un but et en infériorité numérique dès les premiers instants de la rencontre, les Andalous doivent se réorganiser tactiquement. Wissam Ben Yedder en fait les frais et cède sa place à son compatriote Clément Lenglet . Une fois la pilule du premier but avalée, Séville se montre dangereux et égalise dès la vingtième minute par Jovetic. A la suite d’une offrande de Samir Nasri , le Montenégrin n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Malgré leur égalisation, lesmanquent de rythme et n’arrivent pas emballer le match. À l’inverse l’ Espanyol termine la première manche comme il l’a débuté, sur les chapeaux de roues avec un deuxième but, signé Navarro. Le commissaire reprend parfaitement de la tête un corner, et permet aux siens de rentrer aux vestiaires en tête au tableau d’affichage.De retour sur le pré, on prend les mêmes et on recommence. Forcément à un de moins, les Andalous n’y arrivent toujours pas et ne font que repousser le moment fatidique. C’est d’abord la barre transversale, puis Clément Lenglet sur la ligne qui sauvent Sergo Rico et ses coéquipier. Mais dans la foulée de cette occasion, Gerrard Moreno anéanti le peu d’espoir sévillan (71e). K.O les hommes de Jorge Sampaoli s’inclinent logiquement.Avec ses trois points laissés sur la pelouse de Cornellà-El Prat, Séville ne parvient pas à piquer la deuxième place aux, et doit pour l'instant se contenter de la dernière marche du podium.