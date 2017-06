Séville ne va pas garder Jovetic

TP

Cinq petits mois et puis s'en va...Le FC Séville ne pourra pas conserver Stevan Jovetic pour la saison prochaine. La faute à un manque de moyens financiers comme l'a expliqué Oscar Arias, le directeur sportif du club andalou, sur la chaîne ABC Sevilla. «. » Stevan Jovetic coûterait tout simplement trop cher en indemnité de transfert et en salaire. Prêté par l' Inter en janvier, il a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives en vingt-neuf rencontres sous les ordres de Jorge Sampaoli. Pour l'instant, c'est un retour en Italie qui est au programme pour le Monténégrin, mais c'est peut-être pour mieux repartir. L'OM, notamment, est très intéressé.Un futur duo d'attaque Jovetic-Rabillard pour faire rêver le Vélodrome ?