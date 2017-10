Séville-Léganes décalé à cause de la chaleur

AC

Une belle claque pour les climato-sceptiques.Initialement prévu à 16h15 ce samedi 28 octobre, le match Séville-Léganes, comptant pour la 10ème journée de Liga, a dû être décalé à 22h30 à cause... de la chaleur. Un report qui avait été déjà anticipé après la rencontre entre Séville et Malaga à Sanchez-Pizjuan, qui avait vu les secouristes multiplier les interventions.Selon Météo France, on attend entre 29 et 31 degrés sur Séville en milieu d'après-midi.